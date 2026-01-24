Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Как обстрел Киева повлияет на переговоры в Абу-Даби — детали

Как обстрел Киева повлияет на переговоры в Абу-Даби — детали

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 13:56
Переговоры Абу-Даби — как на встречу повлияет обстрел Киева 24 января
Переговоры Украины, РФ и США. Фото: REUTERS

В Абу-Даби 24 января стартовал второй день переговоров между Украиной и Россией. Однако ночной обстрел Киева показал, что признаков компромисса по миру на этой встрече нет.

Об этом пишет Reuters.

Реклама
Читайте также:

Второй день переговоров в Абу-Даби

"Украинские и российские переговорщики встретились в Абу-Даби в пятницу, чтобы обсудить жизненно важный вопрос территории. Однако никаких признаков компромисса нет, поскольку российские авиаудары погрузили Украину в худший энергетический кризис за почти четырехлетнюю войну", — говорится в материале.

Издание также отмечает, что Киев находится под давлением США и РФ по территориям, а Москва продолжает бить по украинской энергетике.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что ключевым вопросом на встрече будет судьба территории Донбасса, которую контролирует Украина.

Состав украинской делегации, которую в первый день представляли Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия и Сергей Кислица, несколько расширится. По словам президента, к переговорам присоединятся заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Напомним, сегодня в Абу-даби начался второй раунд переговоров между Украиной, США и РФ. Встреча, как и вчера, проходит в закрытом режиме.

Трехсторонняя встреча проходила и вчера, 23 января. Стороны обсуждали параметры окончания войны и дальнейший мирный процесс.

США переговоры Украина обстрелы война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации