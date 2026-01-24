Переговоры Абу-Даби — как на встречу повлияет обстрел Киева 24 января

Переговоры Украины, РФ и США. Фото: REUTERS

В Абу-Даби 24 января стартовал второй день переговоров между Украиной и Россией. Однако ночной обстрел Киева показал, что признаков компромисса по миру на этой встрече нет.

Об этом пишет Reuters.

Второй день переговоров в Абу-Даби

"Украинские и российские переговорщики встретились в Абу-Даби в пятницу, чтобы обсудить жизненно важный вопрос территории. Однако никаких признаков компромисса нет, поскольку российские авиаудары погрузили Украину в худший энергетический кризис за почти четырехлетнюю войну", — говорится в материале.

Издание также отмечает, что Киев находится под давлением США и РФ по территориям, а Москва продолжает бить по украинской энергетике.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что ключевым вопросом на встрече будет судьба территории Донбасса, которую контролирует Украина.

Состав украинской делегации, которую в первый день представляли Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия и Сергей Кислица, несколько расширится. По словам президента, к переговорам присоединятся заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Напомним, сегодня в Абу-даби начался второй раунд переговоров между Украиной, США и РФ. Встреча, как и вчера, проходит в закрытом режиме.

Трехсторонняя встреча проходила и вчера, 23 января. Стороны обсуждали параметры окончания войны и дальнейший мирный процесс.