Переговоры в Абу-Даби — стартовал второй раунд

Переговоры в Абу-Даби. Фото: Reuters

В Абу-Даби начался второй раунд переговоров между Украиной, США и РФ. Встреча, как и вчера, проходит в закрытом режиме.

Об этом пишет Sky News в субботу, 24 января.

Реклама

Читайте также:

Что стороны обсудят сегодня

Издание отмечает, что в центре внимания вчерашних переговоров были буферные зоны и механизмы контроля. Поскольку вчерашняя встреча была закрытой, то пока неизвестно, что будут обсуждать сегодня.

Однако Reuters пишет, что состоявшаяся 23 января трехсторонняя встреча делегаций из Украины, РФ и США не привела к результатам. В частности, не удалось достичь компромиссов по одному из самых болезненных вопросов — вопросу территорий. Москва требует от Киева отдать России неоккупированную ею часть Донбасса в качестве предпосылки для прекращения огня.

Напомним, вчера секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил первые детали переговоров 23 января. О ходе встречи в Абу-Даби говорил и президент Владимир Зеленский.

Также издание Sky News назвало главный козырь переговоров со стороны Украины.

Кроме того, мы сообщали состав украинской делегации, которая поехала в ОАЭ.