Переговоры в Абу-Даби - Буданов является главным козырем Украины

В пятницу, 23 января, в ОАЭ проходят трехсторонние переговоры между США, Украиной и РФ по окончанию войны. При этом главным козырем украинской делегации считается глава Офиса Президента Кирилл Буданов.

Переговоры в Абу-Даби

Пока до сих пор официально не подтверждено, находятся ли украинские и российские представители в одном зале.

Корреспондент Sky News Салли Локвуд отмечает, что ключевым козырем Украины на этих переговорах может стать Кирилл Буданов, которого в США считают надежным партнером.

"Если они действительно за одним столом, это может быть больше о противостоянии, чем разговор", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно в Абу-Даби уже стартовали переговоры между Украиной, Россией и США.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский до начала переговоров в Абу-Даби провел консультацию с украинской переговорной группой.