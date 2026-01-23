Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Переговоры в ОАЭ — в СМИ назвали главный козырь Украины

Переговоры в ОАЭ — в СМИ назвали главный козырь Украины

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 18:34
Переговоры в Абу-Даби - Буданов является главным козырем Украины
Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

В пятницу, 23 января, в ОАЭ проходят трехсторонние переговоры между США, Украиной и РФ по окончанию войны. При этом главным козырем украинской делегации считается глава Офиса Президента Кирилл Буданов.

Об этом сообщает Sky News.

Реклама
Читайте также:

Переговоры в Абу-Даби

Пока до сих пор официально не подтверждено, находятся ли украинские и российские представители в одном зале.

Корреспондент Sky News Салли Локвуд отмечает, что ключевым козырем Украины на этих переговорах может стать Кирилл Буданов, которого в США считают надежным партнером.

"Если они действительно за одним столом, это может быть больше о противостоянии, чем разговор", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно в Абу-Даби уже стартовали переговоры между Украиной, Россией и США.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский до начала переговоров в Абу-Даби провел консультацию с украинской переговорной группой.

США переговоры Александр Дубилет ОАЭ Кирилл Буданов Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации