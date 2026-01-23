Переговоры в Абу-Даби - Буданов является главным козырем Украины

Переговоры в ОАЭ — в СМИ назвали главный козырь Украины
В пятницу, 23 января, в ОАЭ проходят трехсторонние переговоры между США, Украиной и РФ по окончанию войны. При этом главным козырем украинской делегации считается глава Офиса Президента Кирилл Буданов.
Об этом сообщает Sky News.
Переговоры в Абу-Даби
Пока до сих пор официально не подтверждено, находятся ли украинские и российские представители в одном зале.
Корреспондент Sky News Салли Локвуд отмечает, что ключевым козырем Украины на этих переговорах может стать Кирилл Буданов, которого в США считают надежным партнером.
"Если они действительно за одним столом, это может быть больше о противостоянии, чем разговор", — говорится в сообщении.
Напомним, что недавно в Абу-Даби уже стартовали переговоры между Украиной, Россией и США.
До этого украинский лидер Владимир Зеленский до начала переговоров в Абу-Даби провел консультацию с украинской переговорной группой.
