Переговоры в Абу-Даби начались — что известно

В пятницу, 23 января, трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США начались. Как известно, переговоры проходят в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

О начале переговоров сообщил глава МИД ОАЭ.

В Абу-Даби начались переговоры Украины, РФ и США

Сегодня, 23 января, около 17:20 (по киевскому времени) стало известно, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США начались.

Ранее источники Новини.LIVE в Офисе президента сообщали, что трехсторонние переговоры по окончанию полномасштабной войны в Украине в Абу-Даби стартуют сегодня вечером. А еще один раунд состоится в субботу, 24 января.

Заметим, что это будет первая трехсторонняя встреча Украины, России и Соединенных Штатов Америки. Инициатором встречи в Объединенных Арабских Эмиратах выступил Вашингтон.

Как известно, президент Зеленский перед началом переговоров в Абу-Даби провел консультацию с украинской переговорной группой.

Украинский лидер обсудил с делегацией рамки разговора, тематику и желаемый результат.

Ранее мы информировали, что украинская делегация уже прибыла в Абу-Даби на трехсторонние переговоры.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский окончательно утвердил состав делегации на переговорах в Абу-Даби.