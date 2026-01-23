Відео
Головна Новини дня Перемовини України, РФ та США в Абу-Дабі розпочалися

Перемовини України, РФ та США в Абу-Дабі розпочалися

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 17:28
Перемовини в Абу-Дабі розпочалися — що відомо
Зустріч представників України та США у Давосі 22 січня 2026 року. Фото: Reuters

У п'ятницю, 23 січня, тристоронні переговори між Україною, Росією та США розпочалися. Як відомо, перемовини відбуваються в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

Про початок переговорів повідомив глава МЗС ОАЕ.

В Абу-Дабі розпочалися переговори України, РФ та США

Сьогодні, 23 січня, близько 17:20 (за київським часом) стало відомо, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США розпочалися.

Раніше джерела Новини.LIVE в Офісі президента повідомляли, що тристоронні перемовини щодо закінчення повномасштабної війни в Україні в Абу-Дабі стартують сьогодні ввечері. А ще один раунд відбудеться у суботу, 24 січня.

Зауважимо, що це буде перша тристороння зустріч України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Ініціатором зустрічі в Об’єднаних Арабських Еміратах виступив Вашингтон.

Як відомо, президент Зеленський перед початком переговорів в Абу-Дабі провів консультацію з українською переговорною групою.

Український лідер обговорив із делегацією рамки розмови, тематику та бажаний результат.

Раніше ми інформували, що українська делегація вже прибула в Абу-Дабі на тристоронні перемовини.

Також ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський остаточно затвердив склад делегації на перемовинах в Абу-Дабі.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
