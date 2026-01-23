Переговорна група прибула в Абу-Дабі — що відомо на цю мить
У п'ятницю, 23 січня, в Абу-Дабі мають відбутися тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та США. Частина команд вже прибула на місце.
Про це повідомили джерела Новини.LIVE в Офісі президента України.
Переговори в Абу-Дабі — частина команд вже на місці
В Офісі президента пояснили, що офіційного часу початку перемовин наразі немає. Частина команд уже прибула на місце й може проводити неформальні обговорення, однак це не означає старт переговорів.
У ОП зазначають, що партнери часто працюють у гнучкому форматі — під час обіду, в очікуванні або без чітких часових рамок.
Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин наголосив, що йдеться про розмови за участі різних, так званих "неформатних" представників.
За його словами, такі контакти не варто сприймати як класичну політичну зустріч у звичному форматі.
Зауважимо, що видання Sky News інформувало про те, що нібито тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі вже розпочалися.
Раніше в Офісі президента повідомляли, що тристоронні переговори в Абу-Дабі стартують сьогодні ввечері. Ще один раунд відбудеться у суботу, 24 січня.
Також ми інформували, що Зеленський розширив склад української делегації, яка буде на перемовинах в Абу-Дабі.
