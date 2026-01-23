Переговорна група прибула в Абу-Дабі

Зустріч представників України та США у Давосі 22 січня 2026 року. Фото: Reuters

У п'ятницю, 23 січня, в Абу-Дабі мають відбутися тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та США. Частина команд вже прибула на місце.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в Офісі президента України.

Реклама

Читайте також:

Переговори в Абу-Дабі — частина команд вже на місці

В Офісі президента пояснили, що офіційного часу початку перемовин наразі немає. Частина команд уже прибула на місце й може проводити неформальні обговорення, однак це не означає старт переговорів.

У ОП зазначають, що партнери часто працюють у гнучкому форматі — під час обіду, в очікуванні або без чітких часових рамок.

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин наголосив, що йдеться про розмови за участі різних, так званих "неформатних" представників.

За його словами, такі контакти не варто сприймати як класичну політичну зустріч у звичному форматі.

Зауважимо, що видання Sky News інформувало про те, що нібито тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі вже розпочалися.

Раніше в Офісі президента повідомляли, що тристоронні переговори в Абу-Дабі стартують сьогодні ввечері. Ще один раунд відбудеться у суботу, 24 січня.

Також ми інформували, що Зеленський розширив склад української делегації, яка буде на перемовинах в Абу-Дабі.