Головна Новини дня Зеленський розширив склад делегації, яка їде в Абу-Дабі — деталі

Зеленський розширив склад делегації, яка їде в Абу-Дабі — деталі

Ua
Дата публікації: 23 січня 2026 10:46
Переговори в Абу-Дабі — хто поїде з України
Термінова новина

Склад української делегації, яка їде на перемовини в Абу-Дабі розширили. До неї увійшов заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

"Я попросив Івашенка відправити Скібіцького разом з Гнатом, щоб були і військові представники розвитки. Також будуть дипломати, буде пан Кіслиця, ще кілька людей будуть", – заявив він.

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
