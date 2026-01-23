Відео
Головна Новини дня Ми змістили фокус на Україну знову — Зеленський про Давос

Ми змістили фокус на Україну знову — Зеленський про Давос

Дата публікації: 23 січня 2026 10:30
Зеленський розповів, які результати для України приніс Давос
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки участі України у Всесвітньому економічному форумі в Давосі та розповів, які конкретні результати він приніс для держави. За його словами, ключовим досягненням стала важлива зустріч зі Сполученими Штатами Америки та повернення фокусу партнерів на Україну та її поточні проблеми.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Гренландія війна в Україні фінансування саміт в Давосі 2026
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
