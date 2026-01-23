Зеленський розповів, які результати для України приніс Давос

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки участі України у Всесвітньому економічному форумі в Давосі та розповів, які конкретні результати він приніс для держави. За його словами, ключовим досягненням стала важлива зустріч зі Сполученими Штатами Америки та повернення фокусу партнерів на Україну та її поточні проблеми.

Новина доповнюється...

Реклама