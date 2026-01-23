Видео
Україна
Видео

Мы сместили фокус на Украину снова — Зеленский о Давосе

Мы сместили фокус на Украину снова — Зеленский о Давосе

Дата публикации 23 января 2026 10:30
Зеленский рассказал, какие результаты для Украины принес Давос
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги участия Украины во Всемирном экономическом форуме в Давосе и рассказал, какие конкретные результаты он принес для государства. По его словам, ключевым достижением стала важная встреча с Соединенными Штатами Америки и возвращение фокуса партнеров на Украину и ее текущие проблемы.

Новость дополняется...

Читайте также:
Владимир Зеленский Гренландия война в Украине финансирование саммит в Давосе 2026
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
