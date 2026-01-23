Зеленский рассказал, какие результаты для Украины принес Давос

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги участия Украины во Всемирном экономическом форуме в Давосе и рассказал, какие конкретные результаты он принес для государства. По его словам, ключевым достижением стала важная встреча с Соединенными Штатами Америки и возвращение фокуса партнеров на Украину и ее текущие проблемы.

Новость дополняется...

