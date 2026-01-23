Видео
Главная Новости дня Зеленский расширил состав делегации, которая едет в Абу-Даби

Зеленский расширил состав делегации, которая едет в Абу-Даби

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 10:46
Переговоры в Абу-Даби — кто поедет из Украины
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП

Состав украинской делегации, которая едет на переговоры в Абу-Даби расширили. В нее вошел заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время общения в чате Офиса президента в пятницу, 23 января.

Читайте также:

Состав украинской делегации в Абу-Даби

"Будет наша команда там (в Абу-Даби — ред.). Я расширил состав команды. Безусловно, будет глава делегации Рустем Умеров, будет Кирилл Буданов, будет Давид Арахамия, будет обязательно генерал Андрей Гнатов", — отметил президент.

Кроме того, участие в переговорах будет принимать дипломат Сергей Кислица.

"Я попросил Иващенко (нового руководителя ГУР — ред.) отправить Скибицкого вместе с Гнатовым, чтобы были и военные, и представители разведки. Также будут дипломаты — будет господин Кислица, еще несколько человек будут", — уточнил глава государства.

Сегодняшняя и завтрашняя встречи будут трехсторонними — Украина-Америка-Россия.

"А потом европейцы, безусловно, получат от нас фидбек", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, о чем говорил с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.

Также глава государства объяснил, почему для Украины так важны замороженные активы РФ.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
