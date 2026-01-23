Зеленский заявил, что Украина будет бороться за то, чтобы получить замороженные активы РФ

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП

Украина будет бороться за использование всех замороженных российских активов. Государство рассчитывает использовать их для восстановления.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время общения в чате Офиса президента в пятницу, 23 января.

"Безусловно мы будем бороться за использование всех замороженных российских активов. И это абсолютно справедливо. Почему? Потому что Россия является агрессором, это признано всем миром. Они начали эту войну. Поэтому в этой ситуации мы восстанавливаемся после последствий агрессии России", — сказал президент.

Глава государства отметил, что Украина неоднократно говорила американцам об этих 5 млрд гривен.

"Выглядит немножко странно, Россия сторона, агрессор, и она просит где-то деньги, замороженные пусть даже, но они заморожены из-за их агрессии, и они хотят их использовать для восстановления своей части (Курской области — ред.)", — добавил он.

