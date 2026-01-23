Видео
Президент рассказал, на что Украина намерена потратить активы РФ

Президент рассказал, на что Украина намерена потратить активы РФ

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 10:57
Зеленский заявил, что Украина будет бороться за то, чтобы получить замороженные активы РФ
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП

Украина будет бороться за использование всех замороженных российских активов. Государство рассчитывает использовать их для восстановления.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время общения в чате Офиса президента в пятницу, 23 января.

Читайте также:

РФ просить замороженные активы для восстановления Курской области

"Безусловно мы будем бороться за использование всех замороженных российских активов. И это абсолютно справедливо. Почему? Потому что Россия является агрессором, это признано всем миром. Они начали эту войну. Поэтому в этой ситуации мы восстанавливаемся после последствий агрессии России", — сказал президент.

Глава государства отметил, что Украина неоднократно говорила американцам об этих 5 млрд гривен.

"Выглядит немножко странно, Россия сторона, агрессор, и она просит где-то деньги, замороженные пусть даже, но они заморожены из-за их агрессии, и они хотят их использовать для восстановления своей части (Курской области — ред.)", — добавил он.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, станет ли украинская армия основой для будущих объединенных сил Европы.

Также президент рассказал, кто должен определить дату подписания соглашения по безопасности.

Владимир Зеленский США активы война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
