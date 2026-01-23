Объединенные силы Европы могут базироваться на украинской армии

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Украинская армия могла бы стать основой будущих объединенных сил Европы. Европа сейчас уже может подготовить финансовую базу для сохранения военного потенциала.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время общения в чате Офиса президента в пятницу, 23 января.

Реклама

Читайте также:

Украина имеет самую большую и самую опытную армию в Европе

Президент отметил, что сегодня Украина имеет самую большую и самую опытную армию в Европе, которая обладает реальным боевым опытом, полученным в полномасштабной войне.

"Для этого нужны юридические, бюрократические и финансовые шаги. Сейчас у нас на это нет времени, потому что мы полностью сфокусированы на фронте. После завершения войны мы безусловно присоединимся к этой структуре", — отметил он.

Кроме того, глава государства добавил, что формирование объединенных сил Европы является реалистичным в перспективе трех-пяти лет. Однако это зависит от политической воли и готовности европейских стран действовать быстро.

Зеленский рассказал, что Россия планирует к 2030 году увеличить свою армию до 2,5-3 млн человек.

"Это не предположение — это их документы и реальные шаги. И по темпам мы видим, что это возможно", — говорит он.

По состоянию на сейчас в армии РФ уже есть не менее 1,5 миллиона военных.

"Без украинской армии, без около миллиона украинцев с опытом войны, эти силы невозможны. Украина фактически стала тем светофором, который остановил российскую военную машину. Но красный свет не может гореть вечно — нужна помощь", — отметил глава государства.

Напомним, ранее президент объяснил, почему Украина до сих пор не подписала соглашение по безопасности.

Также Зеленский рассказал об экономических договоренностях с США.