Головна Новини дня Зеленський зробив заяву про участь ЗСУ в об’єднаних силах Європи

Зеленський зробив заяву про участь ЗСУ в об’єднаних силах Європи

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 10:51
Об’єднані сили Європи можуть базуватися на українській армії
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Українська армія могла б стати основою майбутніх об’єднаних сил Європи. Європа зараз вже може підготувати фінансову базу для збереження військового потенціалу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський журналістам під час спілкування в чаті Офісу президента у п’ятницю, 23 січня.

Читайте також:

Україна має найбільшу та найдосвідченішу армію в Європі

Президент зазначив, що сьогодні Україна має найбільшу та найдосвідченішу армію в Європі, яка володіє реальним бойовим досвідом, отриманим у повномасштабній війні.

"Для цього потрібні юридичні, бюрократичні та фінансові кроки. Зараз у нас на це немає часу, бо ми повністю сфокусовані на фронті. Після завершення війни ми безумовно долучимося до цієї структури", — зазначив він.

Крім того, глава держави додав, що формування об’єднаних сил Європи є реалістичним у перспективі трьох-п'яти років. Однак це залежить від політичної волі та готовності європейських країн діяти швидко.

Зеленський розповів, що Росія планує до 2030 року збільшити свою армію до 2,5–3 млн людей.

"Це не припущення — це їхні документи й реальні кроки. І за темпами ми бачимо, що це можливо", — каже він.

Станом на зараз у армії РФ вже є щонайменше 1,5 мільйона військових.

"Без української армії, без близько мільйона українців із досвідом війни, ці сили неможливі. Україна фактично стала тим світлофором, який зупинив російську воєнну машину. Але червоне світло не може горіти вічно — потрібна допомога", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше президент пояснив, чому Україна досі не підписала безпекову угоду.

Також Зеленський розповів про економічні домовленості зі США.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
