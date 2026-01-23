Зеленський заявив про фіналізацію гарантій безпеки для України

Зеленський розповів, що заважає підписанню безпекової угоди
Дата публікації: 23 січня 2026 10:24
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання гарантій безпеки для України фактично завершене на рівні домовленостей. За його словами, українська сторона повністю готова, а подальші кроки тепер залежать від рішення Сполучених Штатів щодо часу та формату. Окреме питання стосується й фінансування.
