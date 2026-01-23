Зеленський заявив про фіналізацію гарантій безпеки для України

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання гарантій безпеки для України фактично завершене на рівні домовленостей. За його словами, українська сторона повністю готова, а подальші кроки тепер залежать від рішення Сполучених Штатів щодо часу та формату. Окреме питання стосується й фінансування.

Новина доповнюється...

