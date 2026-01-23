Відео
Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні

Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 02:43
Трамп заявив, мирна угода щодо України затримується через питання територій
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що головні перешкоди для укладання мирної угоди щодо України не змінилися. Зокрема, це питання територій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Читайте також:

Що сказав Трамп про проблему щодо угоди

Дональд Трамп відповів, що ключові перешкоди залишаються тими самими, що й протягом останнього року. Він вкотре наголосив, що це не його війна, а війна колишнього президента США Джо Байдена. Окрім того, проблема полягає в територіях.

"Головна перешкода, це ті самі речі, що стримували її протягом останнього року. Послухайте, це війна, це війна Байдена, це не моя війна, це війна, якої ніколи не мало бути, але це досить складно, тому що у вас є реальні межі, у вас є вулиці, у вас є річки, у вас є все, ви знаєте, де це все закінчується, тож це трохи складно. Але я це вже переживав у п'яти інших війнах", — відповів президент США журналістам.

Також Трамп спілкуючись з журналістами висловив слова співчуття українцям через холодну погоду без опалення.

Нагадаємо, що коментуючи переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, Трамп заявив, що український лідер згоден на мирну угоду.

Також ми писали, що Зеленський анонсував тристоронні переговори в ОАЕ між Україною, США та Росією. Вони відбудуться 23 січня і за словами президента, сторони будуть обговорювати питання територій.

Володимир Зеленський США Донбас Дональд Трамп Росія мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
