Главная Новости дня Трамп назвал главное препятствие для мира в Украине

Трамп назвал главное препятствие для мира в Украине

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 02:43
Трамп заявил, мирное соглашение по Украине задерживается из-за вопроса территорий
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что главные препятствия для заключения мирного соглашения по Украине не изменились. В частности, это вопрос территорий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп о проблеме по соглашению

Дональд Трамп ответил, что ключевые препятствия остаются теми же, что и в течение последнего года. Он в очередной раз подчеркнул, что это не его война, а война бывшего президента США Джо Байдена. Кроме того, проблема заключается в территориях.

"Главное препятствие, это те же вещи, которые сдерживали ее в течение последнего года. Послушайте, это война, это война Байдена, это не моя война, это война, которой никогда не должно было быть, но это довольно сложно, потому что у вас есть реальные границы, у вас есть улицы, у вас есть реки, у вас есть все, вы знаете, где это все заканчивается, поэтому это немного сложно. Но я это уже переживал в пяти других войнах", — ответил президент США журналистам.

Также Трамп общаясь с журналистами выразил слова соболезнования украинцам из-за холодной погоды без отопления.

Напомним, что комментируя переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе, Трамп заявил, что украинский лидер согласен на мирное соглашение.

Также мы писали, что Зеленский анонсировал трехсторонние переговоры в ОАЭ между Украиной, США и Россией. Они состоятся 23 января и по словам президента, стороны будут обсуждать вопрос территорий.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
