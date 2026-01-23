Зеленский заявил о финализации гарантий безопасности для Украины

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины фактически завершен на уровне договоренностей. По его словам, украинская сторона полностью готова, а дальнейшие шаги теперь зависят от решения Соединенных Штатов относительно времени и формата. Отдельный вопрос касается и финансирования.

Новость дополняется...

Реклама