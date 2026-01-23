Зеленський розповів про економічні домовленості зі США

Трамп підтримав ідею зони вільної торгівлі з Україною
Дата публікації: 23 січня 2026 10:37
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом окремо обговорювалося питання запровадження зони вільної торгівлі між двома країнами. За його словами, ця ініціатива отримала підтримку з боку американського лідера і може суттєво допомогти українського бізнесу.
