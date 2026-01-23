Зеленський розповів про економічні домовленості зі США

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом окремо обговорювалося питання запровадження зони вільної торгівлі між двома країнами. За його словами, ця ініціатива отримала підтримку з боку американського лідера і може суттєво допомогти українського бізнесу.

Новина доповнюється...

