Зеленский рассказал об экономических договоренностях с США

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом отдельно обсуждался вопрос введения зоны свободной торговли между двумя странами. По его словам, эта инициатива получила поддержку со стороны американского лидера и может существенно помочь украинскому бизнесу.

Новость дополняется...

Реклама