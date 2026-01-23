Зеленский рассказал об экономических договоренностях с США

Трамп поддержал идею зоны свободной торговли с Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом отдельно обсуждался вопрос введения зоны свободной торговли между двумя странами. По его словам, эта инициатива получила поддержку со стороны американского лидера и может существенно помочь украинскому бизнесу.
