Украина ожидает шага США по подписанию гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевая, магистральная договоренность с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности уже достигнута, а соглашение фактически готово к подписанию. По его словам, сейчас украинская сторона ожидает от президента США Дональда Трампа определения даты и места для финализации документа.

