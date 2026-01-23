Украина ожидает шага США по подписанию гарантий безопасности

Зеленский ждет от Трампа дату подписания сделки по безопасности
Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 10:34
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевая, магистральная договоренность с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности уже достигнута, а соглашение фактически готово к подписанию. По его словам, сейчас украинская сторона ожидает от президента США Дональда Трампа определения даты и места для финализации документа.
Новость дополняется...
Реклама
Читайте также:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама