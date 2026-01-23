Видео
Зеленский ждет от Трампа дату подписания сделки по безопасности

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 10:34
Украина ожидает шага США по подписанию гарантий безопасности
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевая, магистральная договоренность с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности уже достигнута, а соглашение фактически готово к подписанию. По его словам, сейчас украинская сторона ожидает от президента США Дональда Трампа определения даты и места для финализации документа.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский Дональд Трамп президент соглашение по безопасности
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
