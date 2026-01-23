Україна очікує кроку США щодо підписання гарантій безпеки

Зеленський чекає від Трампа дату підписання безпекової угоди
Дата публікації: 23 січня 2026 10:34
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключова, магістральна домовленість зі Сполученими Штатами щодо гарантій безпеки вже досягнута, а угода фактично готова до підписання. За його словами, наразі українська сторона очікує від президента США Дональда Трампа визначення дати та місця для фіналізації документа.
