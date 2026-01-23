Зеленський заявив, що Україна боротиметься за те, щоб отримати заморожені активи РФ

Президент розповів, на що Україна має намір витратити активи РФ
Україна буде боротися за використання всіх заморожених російських активів. Держава розраховує використати їх для відбудови.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський журналістам під час спілкування в чаті Офісу президента у п’ятницю, 23 січня.
РФ просить заморожені активи для відновлення Курщини
"Безумовно ми будемо боротися за викоритання всіх заморожених російських активів. І це абсолютно справедливо. Чому? Тому, що Росія є агресором, це визнано всім світом. Вони розпочали цю війну. Тому в цій ситуації ми відновлюємось після наслідків агресії Росії", — сказав президент.
Глава держави зазначив, що Україна неодноразово говорила американцям про ці 5 млрд гривень.
"Виглядає трішки дивно, Росія сторона, агресор, і вона просить десь гроші, заморожені нехай навіть, але вони заморожені через їх агресію, і вони хочуть їх використовувати для відновлення своєї частини (Курщини — ред.)", — додав він.
