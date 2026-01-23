Зеленський заявив, що Україна боротиметься за те, щоб отримати заморожені активи РФ

Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Україна буде боротися за використання всіх заморожених російських активів. Держава розраховує використати їх для відбудови.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський журналістам під час спілкування в чаті Офісу президента у п’ятницю, 23 січня.

"Безумовно ми будемо боротися за викоритання всіх заморожених російських активів. І це абсолютно справедливо. Чому? Тому, що Росія є агресором, це визнано всім світом. Вони розпочали цю війну. Тому в цій ситуації ми відновлюємось після наслідків агресії Росії", — сказав президент.

Глава держави зазначив, що Україна неодноразово говорила американцям про ці 5 млрд гривень.

"Виглядає трішки дивно, Росія сторона, агресор, і вона просить десь гроші, заморожені нехай навіть, але вони заморожені через їх агресію, і вони хочуть їх використовувати для відновлення своєї частини (Курщини — ред.)", — додав він.

