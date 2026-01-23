Переговорная группа прибыла в Абу-Даби — что известно
В пятницу, 23 января, в Абу-Даби должны состояться трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США. Часть команд уже прибыла на место.
Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Офисе президента Украины.
Переговоры в Абу-Даби — часть команд уже на месте
В Офисе президента объяснили, что официального времени начала переговоров пока нет. Часть команд уже прибыла на место и может проводить неформальные обсуждения, однако это не означает старт переговоров.
В ОП отмечают, что партнеры часто работают в гибком формате — во время обеда, в ожидании или без четких временных рамок.
Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отметил, что речь идет о разговорах с участием различных, так называемых "неформатных" представителей.
По его словам, такие контакты не стоит воспринимать как классическую политическую встречу в обычном формате.
Заметим, что издание Sky News информировало о том, что якобы трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби уже начались.
Ранее в Офисе президента сообщали, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби стартуют сегодня вечером. Еще один раунд состоится в субботу, 24 января.
Также мы информировали, что Зеленский расширил состав украинской делегации, которая будет на переговорах в Абу-Даби.
