Україна
Главная Новости дня В ОП сообщили, когда начнутся переговоры в Абу-Даби

В ОП сообщили, когда начнутся переговоры в Абу-Даби

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 11:25
Переговоры в Абу-Даби — когда начнутся
Зеленский проводит совещание. Фото: пресс-служба ОП

Трехсторонние переговоры по завершению войны в Украине в Абу-Даби стартуют сегодня вечером. Еще один раунд состоится в субботу, 24 января.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в Офисе президента в четверг, 23 января.

Читайте также:

Переговоры в Абу-Даби — кто поедет от Украины

Отметим, что это будет первая трехсторонняя встреча Украины, России и Соединенных Штатов Америки. Инициатором встречи в Объединенных Арабских Эмиратах выступил Вашингтон.

В состав украинской делегации войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что планируют обсудить на переговорах в ОАЭ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия не хочет заканчивать войну.

США переговоры делегация Украина война в Украине Россия мирные переговоры
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
