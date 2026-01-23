Переговоры в Абу-Даби — когда начнутся

Зеленский проводит совещание. Фото: пресс-служба ОП

Трехсторонние переговоры по завершению войны в Украине в Абу-Даби стартуют сегодня вечером. Еще один раунд состоится в субботу, 24 января.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в Офисе президента в четверг, 23 января.

Отметим, что это будет первая трехсторонняя встреча Украины, России и Соединенных Штатов Америки. Инициатором встречи в Объединенных Арабских Эмиратах выступил Вашингтон.

В состав украинской делегации войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что планируют обсудить на переговорах в ОАЭ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия не хочет заканчивать войну.