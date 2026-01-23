Відео
Головна Новини дня Переговори в Абу-Дабі — Зеленський провів консультації з командою

Переговори в Абу-Дабі — Зеленський провів консультації з командою

Дата публікації: 23 січня 2026 14:34
Зеленський провів консультації з переговорною групою
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський провів консультації з командою перед тристоронніми перемовинами із Росією та США в Абу-Дабі. Він зазначив, що обговорили з делегацією рамки розмови, тематику і бажаний результат.

Про це глава держави сказав представникам ЗМІ у п'ятницю, 23 січня.

Президент повідомив, що перед початком переговорів провів консультацію з українською переговорною групою та обговорив ключові підходи до діалогу. 

  

За його словами, він поспілкувався з головою делегації Рустемом Умєровим, а також з усією командою, яка братиме участь у перемовинах. Обговорили рамки розмови, тематику та бажаний результат. 

  Обговорили також, що формати можуть бути різними: буде група прямо на місці і вона реагуватиме в процесі, залежно від того, яким буде діалог, адже в такому форматі він відбувається вперше за довгий період. Будемо в постійному контакті і з командою — час від часу вони будуть спілкуватися зі мною.  

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський США переговори ОАЕ Росія мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
