Зеленський затвердив склад української делегації на перемовинах в Абу-Дабі

Зеленський затвердив склад делегації на перемовинах в Абу-Дабі
У п'ятницю, 23 січня, президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад української делегації на тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі. Як відомо, переговори відбудуться вже сьогодні.
Відповідний указ №72/2026 про затвердження складу делегації з'явився на сайті Офісу президента України у п'ятницю, 23 січня.
Зеленський затвердив склад делегації в Абу-Дабі — хто увійшов
Отже, указом №72/2026 глава держави офіційно затвердив склад делегації, яка буде представляти інтереси України на перемовинах в Абу-Дабі.
Згідно з текстом указу, до складу делегації увійшли:
- секретар ради Національної безпеки і оборони України, глава делегації Рустем Умєров;
- керівник Офісу президента України Кирило Буданов;
- народний депутат України Давид Арахамія;
- радник Кабінету президента України Офісу президента України
- Олександр Бевз;
- начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов;
- начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко;
- перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця;
- перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Євгеній Острянський;
- перший заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад;
- заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
Раніше ми інформували, що переговорна група від України вже прибула в Абу-Дабі.
Також ми повідомляли, що тристоронні переговори в Абу-Дабі розпочнуться ввечері у п'ятницю, 23 січня.
