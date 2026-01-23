Відео
Головна Новини дня Зеленський затвердив склад делегації на перемовинах в Абу-Дабі

Зеленський затвердив склад делегації на перемовинах в Абу-Дабі

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 13:56
Зеленський затвердив склад української делегації на перемовинах в Абу-Дабі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 23 січня, президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад української делегації на тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі. Як відомо, переговори відбудуться вже сьогодні.

Відповідний указ №72/2026 про затвердження складу делегації з'явився на сайті Офісу президента України у п'ятницю, 23 січня.

Скриншот указу Зеленського/сайт ОПУ

Зеленський затвердив склад делегації в Абу-Дабі — хто увійшов

Отже, указом №72/2026 глава держави офіційно затвердив склад делегації, яка буде представляти інтереси України на перемовинах в Абу-Дабі.

Згідно з текстом указу, до складу делегації увійшли:

  • секретар ради Національної безпеки і оборони України, глава делегації Рустем Умєров;
  • керівник Офісу президента України Кирило Буданов;
  • народний депутат України Давид Арахамія;
  • радник Кабінету президента України Офісу президента України
  • Олександр Бевз;
  • начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов;
  • начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко;
  • перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця;
  • перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Євгеній Острянський;
  • перший заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад;
  • заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Раніше ми інформували, що переговорна група від України вже прибула в Абу-Дабі.

Також ми повідомляли, що тристоронні переговори в Абу-Дабі розпочнуться ввечері у п'ятницю, 23 січня.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
