Зеленський затвердив склад української делегації на перемовинах в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 23 січня, президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад української делегації на тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі. Як відомо, переговори відбудуться вже сьогодні.

Відповідний указ №72/2026 про затвердження складу делегації з'явився на сайті Офісу президента України у п'ятницю, 23 січня.

Скриншот указу Зеленського/сайт ОПУ

Зеленський затвердив склад делегації в Абу-Дабі — хто увійшов

Отже, указом №72/2026 глава держави офіційно затвердив склад делегації, яка буде представляти інтереси України на перемовинах в Абу-Дабі.

Згідно з текстом указу, до складу делегації увійшли:

секретар ради Національної безпеки і оборони України, глава делегації Рустем Умєров;

керівник Офісу президента України Кирило Буданов;

народний депутат України Давид Арахамія;

радник Кабінету президента України Офісу президента України

Олександр Бевз;

начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов;

начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко;

перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця;

перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Євгеній Острянський;

перший заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад;

заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Раніше ми інформували, що переговорна група від України вже прибула в Абу-Дабі.

Також ми повідомляли, що тристоронні переговори в Абу-Дабі розпочнуться ввечері у п'ятницю, 23 січня.