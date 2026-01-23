Видео
Главная Новости дня Зеленский утвердил состав делегации на переговорах в Абу-Даби

Зеленский утвердил состав делегации на переговорах в Абу-Даби

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 13:56
Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В пятницу, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав украинской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Как известно, переговоры состоятся уже сегодня.

Соответствующий указ №72/2026 об утверждении состава делегации появился на сайте Офиса президента Украины в пятницу, 23 января.

Скриншот указа Зеленского/сайт ОПУ

Зеленский утвердил состав делегации в Абу-Даби — кто вошел

Итак, указом №72/2026 глава государства официально утвердил состав делегации, которая будет представлять интересы Украины на переговорах в Абу-Даби.

Согласно тексту указа, в состав делегации вошли:

  • секретарь совета Национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации Рустем Умеров;
  • руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов;
  • народный депутат Украины Давид Арахамия;
  • советник Кабинета президента Украины Офиса президента Украины
  • Александр Бевз;
  • начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов;
  • начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко;
  • первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица;
  • первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгений Острянский;
  • первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад;
  • заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Ранее мы информировали, что переговорная группа от Украины уже прибыла в Абу-Даби.

Также мы сообщали, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби начнутся вечером в пятницу, 23 января.

Владимир Зеленский США переговоры ОАЭ Россия мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
