Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В пятницу, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав украинской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Как известно, переговоры состоятся уже сегодня.

Соответствующий указ №72/2026 об утверждении состава делегации появился на сайте Офиса президента Украины в пятницу, 23 января.

Зеленский утвердил состав делегации в Абу-Даби — кто вошел

Итак, указом №72/2026 глава государства официально утвердил состав делегации, которая будет представлять интересы Украины на переговорах в Абу-Даби.

Согласно тексту указа, в состав делегации вошли:

секретарь совета Национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации Рустем Умеров;

руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов;

народный депутат Украины Давид Арахамия;

советник Кабинета президента Украины Офиса президента Украины

Александр Бевз;

начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов;

начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко;

первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица;

первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгений Острянский;

первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад;

заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Ранее мы информировали, что переговорная группа от Украины уже прибыла в Абу-Даби.

Также мы сообщали, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби начнутся вечером в пятницу, 23 января.