Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби

Зеленский утвердил состав делегации на переговорах в Абу-Даби
В пятницу, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав украинской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Как известно, переговоры состоятся уже сегодня.
Соответствующий указ №72/2026 об утверждении состава делегации появился на сайте Офиса президента Украины в пятницу, 23 января.
Зеленский утвердил состав делегации в Абу-Даби — кто вошел
Итак, указом №72/2026 глава государства официально утвердил состав делегации, которая будет представлять интересы Украины на переговорах в Абу-Даби.
Согласно тексту указа, в состав делегации вошли:
- секретарь совета Национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации Рустем Умеров;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов;
- народный депутат Украины Давид Арахамия;
- советник Кабинета президента Украины Офиса президента Украины
- Александр Бевз;
- начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов;
- начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко;
- первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица;
- первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгений Острянский;
- первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад;
- заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Ранее мы информировали, что переговорная группа от Украины уже прибыла в Абу-Даби.
Также мы сообщали, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби начнутся вечером в пятницу, 23 января.
