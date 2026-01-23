Відео
Переговори в ОАЕ — у ЗМІ назвали головний козир України

Переговори в ОАЕ — у ЗМІ назвали головний козир України

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 18:34
Переговори в Абу-Дабі - Буданов є головним козирем України
Голова Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: ОПУ

У пʼятницю, 23 січня, в ОАЕ проходять тристоронні переговори між США, Україною та РФ щодо закінчення війни. При цьому головним козирем української делегації вважається голова Офісу Президента Кирило Буданов.

Про це повідомляє Sky News.

Переговори в Абу-Дабі

Наразі досі офіційно не підтверджено, чи перебувають українські та російські представники в одній залі.

Кореспондентка Sky News Саллі Локвуд зазначає, що ключовим козирем України на цих переговорах може стати Кирило Буданов, якого у США вважають надійним партнером.

"Якщо вони дійсно за одним столом, це може бути більше про протистояння, ніж розмову", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно в Абу-Дабі вже стартували переговори між Україною, Росією та США.

До цього український лідер Володимир Зеленський до початку переговорів в Абу-Дабі провів консультацію з українською переговорною групою.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
