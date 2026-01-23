Переговори в Абу-Дабі - Буданов є головним козирем України

Переговори в ОАЕ — у ЗМІ назвали головний козир України
У пʼятницю, 23 січня, в ОАЕ проходять тристоронні переговори між США, Україною та РФ щодо закінчення війни. При цьому головним козирем української делегації вважається голова Офісу Президента Кирило Буданов.
Про це повідомляє Sky News.
Переговори в Абу-Дабі
Наразі досі офіційно не підтверджено, чи перебувають українські та російські представники в одній залі.
Кореспондентка Sky News Саллі Локвуд зазначає, що ключовим козирем України на цих переговорах може стати Кирило Буданов, якого у США вважають надійним партнером.
"Якщо вони дійсно за одним столом, це може бути більше про протистояння, ніж розмову", — говориться у повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно в Абу-Дабі вже стартували переговори між Україною, Росією та США.
До цього український лідер Володимир Зеленський до початку переговорів в Абу-Дабі провів консультацію з українською переговорною групою.
