Україна
Розпочався другий раунд перемовин між Україною, США та РФ

Розпочався другий раунд перемовин між Україною, США та РФ

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 12:05
Переговори в Абу-Дабі — стартував другий раунд
Перемовини в Абу-Дабі. Фото: Reuters

 В Абу-Дабі розпочався другий раунд перемовин між Україною, США та РФ. Зустріч, як і вчора, проходить у закритому режимі.

Про це пише Sky News у суботу, 24 січня.

Читайте також:

Що сторони обговорять сьогодні

Виданння зазначає, що у центрі уваги вчорашніх переговорів були буферні зони та механізми контролю. Оскільки вчорашня зустріч була закритою, то поки що невідомо, що обговорюватимуть сьогодні.

Проте Reuters пише, що тристороння зустріч делегацій з України, РФ та США, що відбулася 23 січня не призвела до результатів. Зокрема, не вдалося досягти компромісів у одному з найболючіших питань — питанні територій. Москва вимагає від Києва віддати Росії неокуповану нею частину Донеччини як передумову для припинення вогню.

Нагадаємо, вчора секретар РНБО Рустем Умєров повідомив перші деталі переговорів 23 січня. Про перебіг зустрічі в Абу-Дабі говорив і президент Володимир Зеленський.

Також видання Sky News назвало головний козир переговорів зі сторони України.

Крім того, ми повідомляли склад української делегації, яка поїхала до ОАЕ.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
