Головна Новини дня Умєров повідомив перші результати переговорів в Абу-Дабі

Умєров повідомив перші результати переговорів в Абу-Дабі

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 21:50
Переговори в Абу-Дабі — Умєров повідомив перші результати зустрічі
Рустем Умєров на переговорах в Абу-Дабі. Фото: Reuters

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив перші деталі тристоронньої зустрічі української делегації зі США та РФ в Абу-Дабі (ОАЕ). Переговори були присвячені обговоренню можливих шляхів завершення війни та подальших кроків для досягнення сталого миру.

Про це Рустем Умєров написав у своєму Telegram в п'ятницю, 23 січня.

До української делегації увійшли очільник ГУР Кирило Буданов, народний депутат Давид Арахамія та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Американську сторону представляли спецпосланець президента США Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, а також генерали Деніел Дрісколл і Алекс Гринкевич. У складі російської делегації були представники воєнної розвідки та армії РФ.

Основною темою зустрічі стали параметри завершення російської агресії проти України та подальша логіка переговорів. Консультації триватимуть і надалі — вже наступного дня до української делегації приєднаються начальник Генштабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов і заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький.

"За підсумками кожного етапу доповідаємо Президенту України Володимиру Зеленському. Українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським. Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу", — повідомив Умєров.

Умєров зробив заяву про переговори в Абу-Дабі
Заява Рустема Умєрова. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував перебіг переговорів в Абу-Дабі.

Крім того, у Білому домі оцінили перші результати переговорів в ОАЕ та назвали подальші кроки.

росія США переговори Україна ОАЕ війна в Україні Рустем Умєров
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
