У США оцінили тристоронню зустріч в ОАЕ й назвали наступний крок
Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 21:12
Засідання Білого дому. Фото: Reuters
У пʼятницю, 23 січня, в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори між Україною, США та Росією. У Білому домі їх оцінили як "продуктивні".
Реклама
Читайте також:
Про це повідомив високопосадовець Білого дому у коментарі Суспільному.
Як пройшли переговори в ОАЕ
"Сьогоднішня тристороння зустріч в Абу-Дабі між США, Україною та Росією була продуктивною", — заявив американський посадовець.
За його словами, переговори продовжаться завтра.
Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах сторони обговорюють параметри можливого завершення війни.
Також стало відомо у США вважають голову ОП головним козирем української делегації.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама