У США оцінили тристоронню зустріч в ОАЕ й назвали наступний крок

У пʼятницю, 23 січня, в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори між Україною, США та Росією. У Білому домі їх оцінили як "продуктивні".

Про це повідомив високопосадовець Білого дому у коментарі Суспільному.

Як пройшли переговори в ОАЕ

"Сьогоднішня тристороння зустріч в Абу-Дабі між США, Україною та Росією була продуктивною", — заявив американський посадовець.

За його словами, переговори продовжаться завтра.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах сторони обговорюють параметри можливого завершення війни.

Також стало відомо у США вважають голову ОП головним козирем української делегації.