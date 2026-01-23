Видео
Главная Новости дня В США оценили трехстороннюю встречу в ОАЭ и назвали следующий шаг

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 21:12
В США оценили трехстороннюю встречу в ОАЭ и назвали следующий шаг
Заседание Белого дома. Фото: Reuters

В пятницу, 23 января, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. В Белом доме их оценили как "продуктивные".

Читайте также:

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома в комментарии Общественному.

Как прошли переговоры в ОАЭ

"Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией была продуктивной", — заявил американский чиновник.

По его словам, переговоры продолжатся завтра.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах стороны обсуждают параметры возможного завершения войны.

Также стало известно в США считают главу ОП главным козырем украинской делегации.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
