В США оценили трехстороннюю встречу в ОАЭ и назвали следующий шаг

В пятницу, 23 января, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. В Белом доме их оценили как "продуктивные".

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома в комментарии Общественному.

Как прошли переговоры в ОАЭ

"Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией была продуктивной", — заявил американский чиновник.

По его словам, переговоры продолжатся завтра.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах стороны обсуждают параметры возможного завершения войны.

Также стало известно в США считают главу ОП главным козырем украинской делегации.