Переговоры в ОАЭ - Зеленский рассказал о ходе переговоров

Зеленский рассказал о ходе переговоров по завершению войны
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале важных трехсторонних переговоров с участием украинской, американской и российской делегаций. Они проходят в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 23 января.
Переговоры в Абу-Даби
По словам Зеленского, украинские представители почти каждый час докладывают ему о ходе встреч.
Глава государства подчеркнул, что такой формат переговоров не проводился уже давно, а сейчас стороны обсуждают параметры возможного завершения войны.
"Говорят о параметрах окончания войны. Сейчас у них должна быть по крайней мере часть ответов от России, и главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала. Украинские позиции четкие", — сказал он.
В переговорах принимают участие Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица. Завтра к ним присоединятся начальник Генерального штаба генерал Гнатов и представитель ГУР Вадим Скибицкий.
По словам Зеленского, пока рано делать окончательные выводы относительно результатов переговоров. Он выразил надежду, что стремление Украины завершить войну и достичь полной безопасности найдет отклик и со стороны России.
Напомним, что сегодня в Абу-Даби стартовали переговоры между Украиной, РФ и США.
При этом в США считают, что главным козырем украинской делегации считается глава Офиса Президента Кирилл Буданов.
