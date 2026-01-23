Видео
Главная Новости дня Зеленский рассказал о ходе переговоров по завершению войны

Зеленский рассказал о ходе переговоров по завершению войны

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 19:59
Переговоры в ОАЭ - Зеленский рассказал о ходе переговоров
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале важных трехсторонних переговоров с участием украинской, американской и российской делегаций. Они проходят в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 23 января.

Читайте также:

Переговоры в Абу-Даби

По словам Зеленского, украинские представители почти каждый час докладывают ему о ходе встреч.

Глава государства подчеркнул, что такой формат переговоров не проводился уже давно, а сейчас стороны обсуждают параметры возможного завершения войны.

"Говорят о параметрах окончания войны. Сейчас у них должна быть по крайней мере часть ответов от России, и главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала. Украинские позиции четкие", — сказал он.

В переговорах принимают участие Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица. Завтра к ним присоединятся начальник Генерального штаба генерал Гнатов и представитель ГУР Вадим Скибицкий.

По словам Зеленского, пока рано делать окончательные выводы относительно результатов переговоров. Он выразил надежду, что стремление Украины завершить войну и достичь полной безопасности найдет отклик и со стороны России.

Напомним, что сегодня в Абу-Даби стартовали переговоры между Украиной, РФ и США.

При этом в США считают, что главным козырем украинской делегации считается глава Офиса Президента Кирилл Буданов.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
