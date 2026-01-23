Переговори в ОАЕ - Зеленський розповів про перебіг перемовин

Зеленський розповів про перебіг перемовин щодо завершення війни
Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок важливих тристоронніх переговорів за участі української, американської та російської делегацій. Вонипроходять в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Про це український лідер повідомив у Telegram у пʼятницю, 23 січня.
Переговори у Абу-Дабі
За словами Зеленського, українські представники майже щогодини доповідають йому про перебіг зустрічей.
Голова держави наголосив, що такий формат перемовин не проводився вже давно, а нині сторони обговорюють параметри можливого завершення війни.
"Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі", — сказав він.
У перемовинах беруть участь Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця. Завтра до них приєднаються начальник Генерального штабу генерал Гнатов і представник ГУР Вадим Скібіцький.
За словами Зеленського, наразі зарано робити остаточні висновки щодо результатів переговорів. Він висловив сподівання, що прагнення України завершити війну та досягти повної безпеки знайде відгук і з боку Росії.
Нагадаємо, що сьогодні в Абу-Дабі стартували переговори між Україною, РФ та США.
При цьому у США вважають, що головним козирем української делегації вважається голова Офісу Президента Кирило Буданов.
