Головна Новини дня Зеленський розповів про перебіг перемовин щодо завершення війни

Зеленський розповів про перебіг перемовин щодо завершення війни

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 19:59
Переговори в ОАЕ - Зеленський розповів про перебіг перемовин
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок важливих тристоронніх переговорів за участі української, американської та російської делегацій. Вонипроходять в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це український лідер повідомив у Telegram у пʼятницю, 23 січня.

Читайте також:

Переговори у Абу-Дабі

За словами Зеленського, українські представники майже щогодини доповідають йому про перебіг зустрічей.

Голова держави наголосив, що такий формат перемовин не проводився вже давно, а нині сторони обговорюють параметри можливого завершення війни.

"Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі", — сказав він.

У перемовинах беруть участь Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця. Завтра до них приєднаються начальник Генерального штабу генерал Гнатов і представник ГУР Вадим Скібіцький.

За словами Зеленського, наразі зарано робити остаточні висновки щодо результатів переговорів. Він висловив сподівання, що прагнення України завершити війну та досягти повної безпеки знайде відгук і з боку Росії.

Нагадаємо, що сьогодні в Абу-Дабі стартували переговори між Україною, РФ та США.

При цьому у США вважають, що головним козирем української делегації вважається голова Офісу Президента Кирило Буданов.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
