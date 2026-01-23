Видео
Україна
Видео

Умеров сообщил первые результаты переговоров в Абу-Даби

Умеров сообщил первые результаты переговоров в Абу-Даби

Дата публикации 23 января 2026 21:50
Переговоры в Абу-Даби — Умеров сообщил первые результаты встречи
Рустем Умеров на переговорах в Абу-Даби. Фото: Reuters

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил первые детали трехсторонней встречи украинской делегации с США и РФ в Абу-Даби (ОАЭ). Переговоры были посвящены обсуждению возможных путей завершения войны и дальнейших шагов для достижения устойчивого мира.

Об этом Рустем Умеров написал в своем Telegram в пятницу, 23 января.

Умеров сделал первое заявление после переговоров с США и РФ

В украинскую делегацию вошли глава ГУР Кирилл Буданов, народный депутат Давид Арахамия и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Американскую сторону представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, а также генералы Дэниел Дрисколл и Алекс Гринкевич. В составе российской делегации были представители военной разведки и армии РФ.

Основной темой встречи стали параметры завершения российской агрессии против Украины и дальнейшая логика переговоров. Консультации будут продолжаться и в дальнейшем - уже на следующий день к украинской делегации присоединятся начальник Генштаба ВСУ генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий.

"По итогам каждого этапа докладываем Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Украинская команда действует слаженно в рамках задач, которые были поставлены президентом Зеленским. Готовы работать в разных форматах в зависимости от хода диалога", — сообщил Умеров.

Умєров зробив заяву про переговори в Абу-Дабі
Заявление Рустема Умерова. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров в Абу-Даби.

Кроме того, в Белом доме оценили первые результаты переговоров в ОАЭ и назвали дальнейшие шаги.

россия США переговоры Украина ОАЭ война в Украине Рустем Умеров
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
