Переговоры в Абу-Даби — Умеров сообщил первые результаты встречи

Рустем Умеров на переговорах в Абу-Даби. Фото: Reuters

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил первые детали трехсторонней встречи украинской делегации с США и РФ в Абу-Даби (ОАЭ). Переговоры были посвящены обсуждению возможных путей завершения войны и дальнейших шагов для достижения устойчивого мира.

Об этом Рустем Умеров написал в своем Telegram в пятницу, 23 января.

Реклама

Читайте также:

Умеров сделал первое заявление после переговоров с США и РФ

В украинскую делегацию вошли глава ГУР Кирилл Буданов, народный депутат Давид Арахамия и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Американскую сторону представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, а также генералы Дэниел Дрисколл и Алекс Гринкевич. В составе российской делегации были представители военной разведки и армии РФ.

Основной темой встречи стали параметры завершения российской агрессии против Украины и дальнейшая логика переговоров. Консультации будут продолжаться и в дальнейшем - уже на следующий день к украинской делегации присоединятся начальник Генштаба ВСУ генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий.

"По итогам каждого этапа докладываем Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Украинская команда действует слаженно в рамках задач, которые были поставлены президентом Зеленским. Готовы работать в разных форматах в зависимости от хода диалога", — сообщил Умеров.

Заявление Рустема Умерова. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров в Абу-Даби.

Кроме того, в Белом доме оценили первые результаты переговоров в ОАЭ и назвали дальнейшие шаги.