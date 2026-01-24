Відео
Як обстріл Києва вплине на переговори в Абу-Дабі — деталі

Як обстріл Києва вплине на переговори в Абу-Дабі — деталі

Дата публікації: 24 січня 2026 13:56
Переговори Абу-Дабі — як на зустріч вплине обстріл Києва 24 січня
Переговори України, РФ і США. Фото: REUTERS

В Абу-Дабі 24 січня стартував другий день переговорів між Україною та Росією. Однак нічний обстріл Києва показав, що ознак компромісу щодо миру на цій зустрічі немає.

Про це пише Reuters. 

Другий день переговорів в Абу-Дабі

"Українські та російські перемовники зустрілися в Абу-Дабі в п'ятницю, щоб обговорити життєво важливе питання території. Однак жодних ознак компромісу немає, оскільки російські авіаудари занурили Україну в найгіршу енергетичну кризу за майже чотирирічну війну", — йдеться у матеріалі. 

Видання також зазначає, що Київ перебуває під тиском США та РФ щодо територій, а Москва продовжує бити по українській енергетиці.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що ключовим питанням на зустрічі буде доля території Донбасу, яку контролює Україна. 

Склад української делегації, яку в перший день представляли Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія та Сергій Кислиця, дещо розшириться. За словами президента, до перемовин приєднаються заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Нагадаємо, сьогодні в Абу-дабі розпочався другий раунд перемовин між Україною, США та РФ. Зустріч, як і вчора, проходить у закритому режимі.

Тристороння зустріч проходила і вчора, 23 січня. Сторони обговорювали параметри закінчення війни та подальший мирний процес. 

США переговори Україна обстріли війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
