Перший день переговорів в Абу-Дабі — хто брав участь у зустрічі та що обговорювали

Перемовини в Абу-Дабі. Фото: Reuters

У п'ятницю, 23 січня, в Абу-Дабі завершився перший день переговорів між делегаціями України, США та РФ. Представники трьох країн прибули до столиці Об'єднаних Арабських Еміратів задля обговорення деталей мирного плану.

Про те, як минув перший день перемовин — у матеріалі Новини.LIVE.

Склад делегацій

Українську сторону представили голова ОП Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

У складі американської делегації були спеціальний посланник президента США Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комісар Федеральної служби закупівель Джош Груенбаум, міністр армії США генерал Деніел Дрісколл, командувач сил НАТО в Європі генерал Алекс Гринкевич.

Росіяни відправили на переговори посадовців воєнної розвідки та ЗС РФ, зокрема заступника начальника Генштабу РФ, адмірала Ігоря Костюкова.

Перший етап перемовин

Перед початком перемовин відбулася низка неформальних зустрічей між представниками України, США та РФ. Перший раунд зустрічі провели в закритому форматі — представники ЗМІ за ним не стежили. Посадовець Білого дому заявив, що початок перемовин був продуктивним. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, сторони обговорювали параметри закінчення війни та подальший мирний процес

Наступний етап перемовин

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перемовини продовжаться 24 січня. Кількість представників української делегації зросте: до Абу-Дабі прибудуть заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Нагадаємо, Кирила Буданова вважають головнимкозирем української делегації. Нового очільника ОП поважають американські військовослужбовці й розвідники.

Раніше Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та його командою в Давосі. Переговори були конструктивними. Під час них йшлося про питання безпеки, які є ключовими для України.