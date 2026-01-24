Первый день переговоров в Абу-Даби — кто участвовал во встрече и что обсуждали

Переговоры в Абу-Даби. Фото: Reuters

В пятницу, 23 января, в Абу-Даби завершился первый день переговоров между делегациями Украины, США и РФ. Представители трех стран прибыли в столицу Объединенных Арабских Эмиратов для обсуждения деталей мирного плана.

О том, как прошел первый день переговоров — в материале Новини.LIVE.

Состав делегаций

Украинскую сторону представили глава ОП Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

В составе американской делегации были специальный посланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы закупок Джош Груенбаум, министр армии США генерал Дэниел Дрисколл, командующий силами НАТО в Европе генерал Алекс Гринкевич.

Россияне отправили на переговоры чиновников военной разведки и ВС РФ, в частности заместителя начальника Генштаба РФ, адмирала Игоря Костюкова.

Первый этап переговоров

Перед началом переговоров состоялся ряд неформальных встреч между представителями Украины, США и РФ. Первый раунд встречи провели в закрытом формате — представители СМИ за ним не следили. Чиновник Белого дома заявил, что начало переговоров было продуктивным. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, стороны обсуждали параметры окончания войны и дальнейший мирный процесс

Следующий этап переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры продолжатся 24 января. Количество представителей украинской делегации возрастет: в Абу-Даби прибудут заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Напомним, Кирилла Буданова считают главным козырем украинской делегации. Нового главу ОП уважают американские военнослужащие и разведчики.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и его командой в Давосе. Переговоры были конструктивными. Во время них речь шла о вопросах безопасности, которые являются ключевыми для Украины.