Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Старт переговоров в Абу-Даби — итоги первого дня

Старт переговоров в Абу-Даби — итоги первого дня

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 00:49
Первый день переговоров в Абу-Даби — кто участвовал во встрече и что обсуждали
Переговоры в Абу-Даби. Фото: Reuters

В пятницу, 23 января, в Абу-Даби завершился первый день переговоров между делегациями Украины, США и РФ. Представители трех стран прибыли в столицу Объединенных Арабских Эмиратов для обсуждения деталей мирного плана.

О том, как прошел первый день переговоров — в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Состав делегаций

Украинскую сторону представили глава ОП Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

В составе американской делегации были специальный посланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы закупок Джош Груенбаум, министр армии США генерал Дэниел Дрисколл, командующий силами НАТО в Европе генерал Алекс Гринкевич.

Россияне отправили на переговоры чиновников военной разведки и ВС РФ, в частности заместителя начальника Генштаба РФ, адмирала Игоря Костюкова.

Первый этап переговоров

Перед началом переговоров состоялся ряд неформальных встреч между представителями Украины, США и РФ. Первый раунд встречи провели в закрытом формате — представители СМИ за ним не следили. Чиновник Белого дома заявил, что начало переговоров было продуктивным. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, стороны обсуждали параметры окончания войны и дальнейший мирный процесс

Следующий этап переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры продолжатся 24 января. Количество представителей украинской делегации возрастет: в Абу-Даби прибудут заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Напомним, Кирилла Буданова считают главным козырем украинской делегации. Нового главу ОП уважают американские военнослужащие и разведчики.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и его командой в Давосе. Переговоры были конструктивными. Во время них речь шла о вопросах безопасности, которые являются ключевыми для Украины.

переговоры ОАЭ война в Украине мирный план мирные переговоры
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации