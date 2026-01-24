Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби 24 января о перемирии — первые результаты

Переговоры в Абу-Даби. Фото: Reuters

Встреча делегаций Украины, США и РФ по завершению войны в Абу-Даби завершилась. Она длилась более трех часов.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в украинской делегации в субботу, 24 января.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников сообщил, что переговоры прошли "положительно" и "конструктивно".

Следующая такая встреча может состояться уже на следующей неделе.

Сообщение Барака Равида. Фото: скриншот

В то же время российские СМИ тоже пишут о результативных переговорах в Абу-Даби.

"Нельзя сказать, что встреча по Украине в Абу-Даби прошла без результатов, они есть", — пишут пропагандисты со ссылкой на источники в российские делегации.

Напомним, в пятницу, 23 января, в Белом доме оценили первый день переговоров как "продуктивный".

Издание Sky News писало, что у Украины на переговорах есть главный козырь.