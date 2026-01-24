Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі 24 січня щодо перемир'я — перші результати

Перемовини в Абу-Дабі. Фото: Reuters

Зустріч делегацій України, США та РФ щодо завершення війни в Абу-Дабі завершилася. Вона тривала понад три години.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело в українській делегації у суботу, 24 січня.

Переговори щодо завершення війни — перші деталі

Журналіст Axios Барак Равід з посиланням на українських посадовців повідомив, що перемовини пройшли "позитивно" та "конструктивно".

Наступна така зустріч може відбутися вже на наступному тижні.

Допис Барака Равіда. Фото: скриншот

У той же час російські ЗМІ теж пишуть про результативні переговори в Абу-Дабі.

"Не можна сказати, що зустріч щодо України в Абу-Дабі пройшла без результатів, вони є", — пишуть пропагандисти з посиланням на джерела в російські делегації.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 січня, у Білому домі оцінили перший день переговорів як "продуктивний".

Видання Sky News писало, що в України на перемовинах є головний козир.