Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Перемовини в Абу-Дабі завершилися — коли буде наступний раунд

Перемовини в Абу-Дабі завершилися — коли буде наступний раунд

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 15:38
Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі 24 січня щодо перемир'я — перші результати
Перемовини в Абу-Дабі. Фото: Reuters

Зустріч делегацій України, США та РФ щодо завершення війни в Абу-Дабі завершилася. Вона тривала понад три години.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело в українській делегації у суботу, 24 січня.

Реклама
Читайте також:

Переговори щодо завершення війни — перші деталі

Журналіст Axios Барак Равід з посиланням на українських посадовців повідомив, що перемовини пройшли "позитивно" та "конструктивно".

Наступна така зустріч може відбутися вже на наступному тижні.

переговори
Допис Барака Равіда. Фото: скриншот

У той же час російські ЗМІ теж пишуть про результативні переговори в Абу-Дабі.

"Не можна сказати, що зустріч щодо України в Абу-Дабі пройшла без результатів, вони є", — пишуть пропагандисти з посиланням на джерела в російські делегації.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 січня, у Білому домі оцінили перший день переговорів як "продуктивний".

Видання Sky News писало, що в України на перемовинах є головний козир.

США переговори війна в Україні Росія мирні переговори
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації