Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі 24 січня щодо перемир'я — перші результати

Перемовини в Абу-Дабі завершилися — коли буде наступний раунд
Зустріч делегацій України, США та РФ щодо завершення війни в Абу-Дабі завершилася. Вона тривала понад три години.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело в українській делегації у суботу, 24 січня.
Переговори щодо завершення війни — перші деталі
Журналіст Axios Барак Равід з посиланням на українських посадовців повідомив, що перемовини пройшли "позитивно" та "конструктивно".
Наступна така зустріч може відбутися вже на наступному тижні.
У той же час російські ЗМІ теж пишуть про результативні переговори в Абу-Дабі.
"Не можна сказати, що зустріч щодо України в Абу-Дабі пройшла без результатів, вони є", — пишуть пропагандисти з посиланням на джерела в російські делегації.
Нагадаємо, у п’ятницю, 23 січня, у Білому домі оцінили перший день переговорів як "продуктивний".
Видання Sky News писало, що в України на перемовинах є головний козир.
