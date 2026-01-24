Переговоры в Абу-Даби 24 января — состоялась двусторонняя встреча РФ и Украины

Украина и Россия провели встречу тет-а-тет в Абу-Даби — СМИ
В субботу, 24 января, в Абу-Даби прошли переговоры Украины и России с участием США. Кроме того, была двусторонняя встреча между Киевом и Москвой.
Об этом сообщает Axios.
Когда состоится следующий раунд переговоров
Отмечается, что трехсторонние переговоры стартовали в пятницу, 23 января, и продолжились сегодня. После этого переговорщики двух стран встретились непосредственно без представителей США.
Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщает, что следующий раунд переговоров вероятно состоится 1 февраля. Встреча снова состоится в Абу-Даби.
"Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье (через восемь дней) в Абу-Даби", — заявил источник.
Кто входит в делегацию РФ
Кроме того, пропагандистские СМИ сообщают, что российская делегация состояла из трех человек. Среди них начальник Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) Игорь Костюков и первый заместитель начальника управления информации ГРУ Александр Зорин, которого западные СМИ связывают с вербовкой сирийцев для ЧВК "Вагнера".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какой была ключевая тема переговоров в ОАЭ.
Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал первые результаты встречи США, Украины и РФ.
