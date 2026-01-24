Переговоры в Абу-Даби 24 января — состоялась двусторонняя встреча РФ и Украины

Переговоры в Абу-Даби. Фото: Reuters

В субботу, 24 января, в Абу-Даби прошли переговоры Украины и России с участием США. Кроме того, была двусторонняя встреча между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает Axios.

Реклама

Читайте также:

Когда состоится следующий раунд переговоров

Отмечается, что трехсторонние переговоры стартовали в пятницу, 23 января, и продолжились сегодня. После этого переговорщики двух стран встретились непосредственно без представителей США.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщает, что следующий раунд переговоров вероятно состоится 1 февраля. Встреча снова состоится в Абу-Даби.

" Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье (через восемь дней) в Абу-Даби", — заявил источник.

Сообщение Барака Равида. Фото: скриншот

Кто входит в делегацию РФ

Кроме того, пропагандистские СМИ сообщают, что российская делегация состояла из трех человек. Среди них начальник Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) Игорь Костюков и первый заместитель начальника управления информации ГРУ Александр Зорин, которого западные СМИ связывают с вербовкой сирийцев для ЧВК "Вагнера".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какой была ключевая тема переговоров в ОАЭ.

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал первые результаты встречи США, Украины и РФ.