Главная Новости дня Зеленский и Путин могут вскоре встретиться, — Axios

Зеленский и Путин могут вскоре встретиться, — Axios

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 00:49
Путин и Зеленский могут вскоре встретиться, — Axios
Владимир Зеленский и Владимир Путин во время встречи лидеров в "нормандском формате", Париж, 9 декабря 2019 года. Фото: Reuters

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться в ближайшее время. Такое произойдет, если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби будет более прогрессивной.

Об этом изданию Axios сообщил один из американских чиновников.

Читайте также:

Когда встретятся Зеленский и Путин

По мнению американского чиновника, если еще одна встреча представителей РФ, Украины и США пройдет успешно, следующий диалог может состояться либо в Москве, либо в Киеве.

"Мы считаем, что эти встречи (представителей США, Украины и РФ, — Ред.) должны состояться перед встречей лидеров. Не думаем, что это далеко. Если продолжим двигаться по текущему пути, дойдем до этого", — заявил собеседник Axios.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными. Следующий раунд консультаций начнется уже через несколько дней. За информацией СМИ, 24 января Россия и Украина провели двустороннюю встречу.

Также мы сообщали, что во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби удалось достичь прогресса в военном блоке вопросов. Политические вопросы, в частности по территориям, остаются несогласованными.

Владимир Зеленский США владимир путин переговоры война в Украине мирные переговоры
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
