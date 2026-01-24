Переговоры в Абу-Даби — какого прогресса достигли Украина и РФ по завершению войны

Переговоры Украины, РФ и США в Абу-Даби. Фото: Reuters

Во время трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби ключевой прогресс был достигнут в военном блоке вопросов. В то же время политическая часть, в частности по территориям, остается без согласованных решений.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник, знакомый с деталями переговорного процесса.

Реклама

Читайте также:

Результат переговоров в Абу-Даби

По словам инсайдера, консультации стали первыми полноценными трехсторонними переговорами с участием представителей Украины, США и РФ.

Он уточнил, что первый день носил скорее вводный характер, тогда как во второй день делегации работали в расширенном составе. После этого стороны решили разделиться на две подгруппы - политическую и военную, которые вели переговоры параллельно.

"Фактически две секции вели переговоры отдельно. Сегодня российские представители вели себя адекватно. Но это их устоявшаяся тактика переговоров: сначала они начинают нахрапом, а уже на втором этапе все идет конструктивнее. Вот на вчерашней части Костюков — глава их делегации — начал рассказывать ликбез о том, что у нас здесь нацисты-фашисты по Киеву ходят. Но сегодня разговор был уже другой", — рассказал источник.

По его словам, в политической подгруппе существенного прогресса достичь не удалось. Украинская сторона настаивает, что территориальный вопрос может обсуждаться как минимум с учетом текущей линии соприкосновения. Российская же делегация продолжает требовать вывода украинских войск из неоккупированной части Донецкой области. Зато в военной подгруппе переговоры были более результативными.

"Обсуждались вопросы, нужно ли разведение сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны там могут быть представлены", — уточнил источник.

Также стороны договорились в течение недели подготовить совместные определения ключевых терминов — что будет считаться режимом прекращения боевых действий, режимом прекращения огня и их нарушением. На следующей встрече эти дефиниции должны быть обсуждены и сверены.

Отдельно собеседник отметил, что российская сторона сначала выступала против участия НАТО, ОБСЕ и европейских стран в мониторинге и работе центра контроля. Однако после аргументов американской стороны позиция РФ изменилась.

"На что Дрисколл у них спросил: "вы же знаете, что значительная часть ресурсов Украине идет от США, а если мы будем участвовать в мониторинге, то что?" Россияне задумались и отвечают: "да между нашими президентами сложились доверительные отношения, поэтому мы не против, давайте". Затем похожий вопрос задал Гринкевич по центру контроля. В общем россияне хотят, чтобы в мониторинге участвовали только они, мы и США", — добавил источник.

Что говорят в Офисе президента

Кроме того, советник Офиса президента Сергей Лещенко в эфире "Мы — Украина" заявил о том, что переговоры достигли "финишной прямой".

"Надо понимать, что для Украины завершение войны — цель номер один с того момента, как война началась. Но мы видим постоянно, как Россия ищет поводы убивать украинцев или проталкивать свои ультиматумы. С точки зрения этапности это, как говорит посол США в НАТО, последний ярд. Точно это этап на котором финализируются все документы, которые приведут к завершению войны", — сказал он.

Напомним, 24 января в Абу-Даби завершился второй этап трехсторонних переговоров, а также стало известно, когда состоится следующая встреча.

Также СМИ сообщали о том, что Украина и РФ провели разговор тет-а-тет в ОАЭ.