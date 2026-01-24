Переговори в Абу-Дабі — якого прогресу досягли Україна та РФ щодо завершення війни

Переговори України, РФ та США в Абу-Дабі. Фото: Reuters

Під час тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі ключовий прогрес був досягнутий у військовому блоці питань. Водночас політична частина, зокрема щодо територій, залишається без узгоджених рішень.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело, обізнане з деталями переговорного процесу.

Результат переговорів в Абу-Дабі

За словами інсайдера, консультації стали першими повноцінними тристоронніми переговорами за участі представників України, США та РФ.

Він уточнив, що перший день мав радше вступний характер, тоді як у другий день делегації працювали в розширеному складі. Після цього сторони вирішили розділитися на дві підгрупи — політичну та військову, які вели перемовини паралельно.

"Фактично дві секції вели перемовини окремо. Сьогодні російські представники вели себе адекватно. Але це їхня усталена тактика переговорів: спочатку вони починають нахрапом, а вже на другому етапі все йде конструктивніше. От на вчорашній частині Костюков — голова їхньої делегації — почав розповідати лікбез про те, що в нас тут нацисти-фашисти по Києву ходять. Але сьогодні розмова була вже інакша", — розповіло джерело.

За його словами, у політичній підгрупі суттєвого прогресу досягти не вдалося. Українська сторона наполягає, що територіальне питання може обговорюватися щонайменше з урахуванням поточної лінії зіткнення. Російська ж делегація продовжує вимагати виведення українських військ із неокупованої частини Донецької області. Натомість у військовій підгрупі переговори були більш результативними.

"Обговорювались питання, чи потрібне розведення сил, як буде відбуватись моніторинг припинення бойових дій та припинення вогню, створення центру з контролю та координації питань припинення вогню і які країни там можуть бути представлені", — уточнило джерело.

Також сторони домовилися протягом тижня підготувати спільні визначення ключових термінів — що вважатиметься режимом припинення бойових дій, режимом припинення вогню та їх порушенням. На наступній зустрічі ці дефініції мають бути обговорені та звірені.

Окремо співрозмовник зазначив, що російська сторона спочатку виступала проти участі НАТО, ОБСЄ та європейських країн у моніторингу та роботі центру контролю. Однак після аргументів американської сторони позиція РФ змінилася.

"На що Дрісколл у них запитав: "ви ж знаєте, що значна частина ресурсів Україні йде від США, а якщо ми будемо брати участь у моніторингу, то що?" Росіяни задумались і відповідають: "та між нашими президентами склались довірливі відносини, тому ми не проти, давайте". Потім схоже запитання поставив Гринкевич по центру контролю. Загалом росіяни хочуть, щоб у моніторингу брали участь тільки вони, ми і США", — додало джерело.

Що кажуть в Офісі президента

Крім того, радник Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі "Ми — Україна" заявив про те, що переговори досягли "фінішної прямої".

"Треба розуміти, що для України завершення війни — ціль номер один з того моменту, як війна почалася. Але ми бачимо постійно, як Росія шукає приводи вбивати українців або проштовхувати свої ультиматуми. З точки зору етапності це, як каже посол США в НАТО, останній ярд. Точно це етап на якому фіналізуються усі документи, які приведуть до завершення війни", — сказав він.

Нагадаємо, 24 січня в Абу-Дабі завершився другий етап тристоронніх переговорів, а також стало відомо, коли відбудеться наступна зустріч.

Також ЗМІ повідомляли про те, що Україна та РФ провели розмову тет-а-тет в ОАЕ.