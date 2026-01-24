Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Уиткофф оценил ход переговоров в Абу-Даби — какие дальнейшие шаги

Уиткофф оценил ход переговоров в Абу-Даби — какие дальнейшие шаги

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 23:40
Полный конструктив — детали переговоров в Абу-Даби от Стива Уиткоффа
Переговоры в Абу-Даби. Фото: Reuters

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил о конструктивных трехсторонних переговорах между Украиной, РФ и США в ОАЭ. Чиновник подчеркнул, что они обязательно продолжатся уже на следующей неделе.

Об этом Уиткофф написал в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Украина и РФ ищут компромисс в Абу-Даби

Віткофф оцінив хід переговорів в Абу-Дабі - які подальші кроки - фото 1
Сообщение о переговорах в Абу-Даби. Фото: Скриншот

Спецпосланник Трампа подчеркнул, что "Президент Трамп и вся его команда стремятся принести мир в эту войну".

Между тем издание Axios, которое ссылается на американских дипломатов, проинформировало, что участники не обошли ни одной острой темы. В зале царило уважение. Никого не пришлось подталкивать к разговору. В конце второго дня делегации собрались на совместный обед.

"Был момент, когда все выглядели почти как друзья", — признался журналистам один из представителей США.

По его словам, такая открытость дает реальную надежду на прогресс. Никакого ощущения неловкости не возникло.

В Вашингтоне уже заявили, что довольны текущим этапом переговорного процесса. Следующий раунд консультаций в Абу-Даби начнется уже через несколько дней.

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, какой была основная тема переговоров в Абу-Даби.

Также о первых результатах трехсторонней встречи в ОАЭ проинформировал и Секретарь СНБО Рустем Умеров.

переговоры ОАЭ война в Украине мирные переговоры Стив Виткофф
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации