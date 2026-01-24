Полный конструктив — детали переговоров в Абу-Даби от Стива Уиткоффа

Переговоры в Абу-Даби. Фото: Reuters

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил о конструктивных трехсторонних переговорах между Украиной, РФ и США в ОАЭ. Чиновник подчеркнул, что они обязательно продолжатся уже на следующей неделе.

Об этом Уиткофф написал в соцсети X.

Сообщение о переговорах в Абу-Даби. Фото: Скриншот

Спецпосланник Трампа подчеркнул, что "Президент Трамп и вся его команда стремятся принести мир в эту войну".

Между тем издание Axios, которое ссылается на американских дипломатов, проинформировало, что участники не обошли ни одной острой темы. В зале царило уважение. Никого не пришлось подталкивать к разговору. В конце второго дня делегации собрались на совместный обед.

"Был момент, когда все выглядели почти как друзья", — признался журналистам один из представителей США.

По его словам, такая открытость дает реальную надежду на прогресс. Никакого ощущения неловкости не возникло.

В Вашингтоне уже заявили, что довольны текущим этапом переговорного процесса. Следующий раунд консультаций в Абу-Даби начнется уже через несколько дней.

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, какой была основная тема переговоров в Абу-Даби.

Также о первых результатах трехсторонней встречи в ОАЭ проинформировал и Секретарь СНБО Рустем Умеров.