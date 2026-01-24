Полный конструктив — детали переговоров в Абу-Даби от Стива Уиткоффа

Уиткофф оценил ход переговоров в Абу-Даби — какие дальнейшие шаги
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил о конструктивных трехсторонних переговорах между Украиной, РФ и США в ОАЭ. Чиновник подчеркнул, что они обязательно продолжатся уже на следующей неделе.
Об этом Уиткофф написал в соцсети X.
Украина и РФ ищут компромисс в Абу-Даби
Спецпосланник Трампа подчеркнул, что "Президент Трамп и вся его команда стремятся принести мир в эту войну".
Между тем издание Axios, которое ссылается на американских дипломатов, проинформировало, что участники не обошли ни одной острой темы. В зале царило уважение. Никого не пришлось подталкивать к разговору. В конце второго дня делегации собрались на совместный обед.
"Был момент, когда все выглядели почти как друзья", — признался журналистам один из представителей США.
По его словам, такая открытость дает реальную надежду на прогресс. Никакого ощущения неловкости не возникло.
В Вашингтоне уже заявили, что довольны текущим этапом переговорного процесса. Следующий раунд консультаций в Абу-Даби начнется уже через несколько дней.
Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, какой была основная тема переговоров в Абу-Даби.
Также о первых результатах трехсторонней встречи в ОАЭ проинформировал и Секретарь СНБО Рустем Умеров.
