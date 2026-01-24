Повний конструктив — деталі переговорів в Абу-Дабі від Стіва Віткоффа

Переговори в Абу-Дабі. Фото: Reuters

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф повідомив про конструктивні тристоронні переговори між Україною, РФ та США в ОАЕ. Чиновник наголосив, що вони обовязково продовжаться вже наступного тижня.

Про це Віткофф написав у соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Україна та РФ шукають компроміс в Абу-Дабі

Повідомлення про переговори в Абу-Дабі. Фото: Скриншот

Спецпосланець Трампа підкреслив, що "Президент Трамп і вся його команда прагнуть принести мир у цю війну".

Тим часом видання Axios, яке посилається на американських дипломатів, проінформувало, що учасники не оминули жодної гострої теми. У залі панувала повага. Нікого не довелося підштовхувати до розмови. Наприкінці другого дня делегації зібралися на спільний обід.

"Був момент, коли всі виглядали майже як друзі", — зізнався журналістам один із представників США.

За його словами, така відкритість дає реальну надію на прогрес. Жодного відчуття незручності не виникло.

У Вашингтоні вже заявили, що задоволені поточним етапом переговорного процесу. Наступний раунд консультацій в Абу-Дабі розпочнеться вже за кілька днів.

Нагадаємо, раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, якою була основна тема переговорів в Абу-Дабі.

Також про перші результати тристоронньої зустрічі в ОАЕ проінформував і Секретар РНБО Рустем Умєров.