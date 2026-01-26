Переговоры с РФ — Путин не видит причин для компромисса

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин не показывает никаких признаков, что готов к реальным уступкам и компромиссам в войне. Чтобы заставить Москву это сделать, нужно на нее больше давить.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Путин не готов к компромиссам

По данным аналитиков, несмотря на все усилия США и Европа не смогли опровергнуть "теорию победы" Владимира Путина. Однако партнеры могут изменить стратегический расчет России.

В отчете отмечают, чтобы заставить Кремль пойти на уступки, нужно применить механизмы дополнительного давления. В частности, арестовать иностранные российские активы и усиливать военные усилия Украины.

"Необходимы усиление военного потенциала Украины, санкции и арест иностранных российских активов, а также ограничение доступа России к ресурсам для поддержки ее долгосрочных военных усилий", — отмечают в ISW.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление, в котором намекнул, что Москва использует свое участие в текущих переговорах с США, чтобы предотвратить значительное усиление давления Штатов на Россию, которое может помешать ее военным усилиям.

"С февраля 2025 года Кремль стремится балансировать между демонстрацией силы своему населению и союзникам и достаточным взаимодействием с Соединенными Штатами, чтобы избежать дополнительного давления со стороны Америки, которое может заставить Путина пойти на компромисс относительно своих первоначальных военных целей и начать содержательные переговоры о прекращении войны", — отметили аналитики.

Напомним, ранее Axios сообщал, что Зеленский и Путин могут вскоре встретиться. Такое произойдет, если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби будет более прогрессивной.

В то же время украинский президент заявлял, что пока Путин не готов заканчивать войну. В то же время российская экономика и армия устали и несут сильные потери.