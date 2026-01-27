Трехсторонние переговоры — в Белом доме сделали заявление об усилиях Трампа

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В Белом доме прокомментировали подготовку ко второму этапу переговоров между США, Украиной и Россией. Там заявили, что телефонные разговоры президента США с Владимиром Путиным или Владимиром Зеленским пока не планируются.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт.

Реклама

Читайте также:

Что будет делать Трамп накануне переговоров

В то же время Ливитт подчеркнула, что президент США не отстраняется от мирного процесса и остается в нем непосредственно вовлеченным.

По ее словам, глава государства регулярно получает обновления и доклады от своих советников, в частности Джареда Кушнера и специального посланника Стива Уиткоффа.

Также пресс-секретарь Белого дома вспомнила о переговорах в прошлый уикенд, которую назвала "исторической многосторонней встречей". По ее словам, команда президента тогда собрала обе стороны конфликта, чтобы продвинуться к миру. Она подчеркнула, что президент США продолжает мирные усилия.

Отдельно Ливитт добавила: "Сейчас я не отслеживаю никаких запланированных звонков, но президент остается глубоко вовлечен".

Напомним, Владимир Зеленский назвал дату следующего раунда трехсторонних переговоров.

А тем временем аналитики Института изучения войны отметили, что Путин не демонстрирует никаких попыток пойти на компромиссы для мира.