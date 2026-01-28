Видео
Україна
У Трампа повесили фото с Путиным

У Трампа повесили фото с Путиным

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 07:03
Фото Трампа и Путина повесили в Белом доме
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

В здании Белого дома появилось новое фото, которого ранее не было. В одном из коридоров теперь можно заметить кадр со встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске в августе 2025 года.

Об этом в соцсети Х написала журналистка PBS News Элизабет Ландерс.

Читайте также:

В Белом доме появилось фото Трампа и Путина

По словам Элизабет Ландерс, фотография в рамке расположена в вестибюле, который соединяет западное крыло здания с резиденцией.

"Чего раньше не видела: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке, сделанную во время их летней встречи на Аляске. На нижней фотографии — президент Трамп с одним из своих внуков", — написала журналистка.

В Белом доме повесили фото Трампа с Путиным
Фотография Путина и Трампа в Белом доме. Фото: x.com/ElizLanders

Напомним, что президент США Дональд Трамп уже на протяжении года пытается завершить войну в Украине и судя по последним событиям, вопрос вновь начал постепенно продвигаться вперед.

Уже в ближайшие дни в Абу-Даби ожидается второй раунд переговоров между делегациями США, Украины и России. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что телефонные разговора Трампа с Владимиром Путиным или президентом Украины Владимиром Зеленским пока не планируются.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский готов встретится с Путиным. По его словам, он может это сделать ради того, чтобы решить вопрос территорий и Запорожской АЭС.

