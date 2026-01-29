Відео
Головна Новини дня Зеленський підтвердив домовленість про енергетичне перемир'я

Зеленський підтвердив домовленість про енергетичне перемир'я

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 21:15
Зеленський відреагував на прохання Трампа до РФ не атакувати Україну
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на прохання Трампа до РФ не атакувати Україну протягом тижня. Глава держави підтвердив так зване "енергетичне перемир'я".

Про це український лідер написав на своїй сторінці у соцмережі X у четвер, 29 січня.

Читайте також:

Зеленський про "енергетичне перемир'я" з Росією

Зеленський подякував лідер США Дональду Трампу за його звернення до Росії не атакувати Україну протягом тижня. Президент наголосив, що енергетика — це основа життя.

"Важлива заява президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів.

Енергетика — це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, Президенте Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни", — написав український лідер.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп перемир'я війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
